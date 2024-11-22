Masterchef'te iki yarışmacı arasında gerginlik... ‘Haddini bil, elini indir’ deyince ipler koptu

MasterChef'te korku dolu kazalarının yaşanmasının ardından bu kez de daha önce Erim ile gerginlik yaşayan Onur, Semih’e söylediği sözlerle tepki topladı.

İKİLİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Geçtiğimiz haftalarda Erim ile arası gerilen Onur, bu haftada Semih ile gerildi. İkili arasında tansiyonun yükseldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Onur, takım oyununu kaybettikten sonra kulise gelen yarışmacılara tek tek sitemde bulundu. Semih “Oyunu kendi ellerimizle verdik” diyen Onur’a “Sana bir şey söyleyeceğim” dedi.

“TEK SEN SİNİRLİ DEĞİLSİN”

Semih’in konuşmasını kesen Onur ise “Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim” diyerek yanıt verdi.

Semih ise “Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“ELİNİ İNDİR ÇOCUK YOK SENİN KARŞINDA"

Semih, Onur’a “Bir şey söylemeye çalıştım ağzıma tıkadın lafı. Çocuk yok senin karşında. Tek sen sinirli değilsin. Sen özel ya da sinirli değilsin. Orada sesimi kısıyorum hak ediyorsun şu an. Kaybetmeyi hazmedemiyorsun” diyerek yükseldi.

SEMİH SUS! DEYİNCE İPLER DAHA DA GERİLDİ

Onur’un “Ben özelim demiyorum. Elini indir. Kaybetmeyi sevmiyorum doğrudur. Semih sus” demesi iki yarışmacı arasındaki ipleri iyice gerdi.

Semih “Ne sus tek kendini mi sinirli sanıyorsun Onur? Nereye kadar susacağım ben? Sinirli adama denk gelmemişsin. Boş yapma Onur” diyerek bağırdı. Onur da “Bana boş yapma falan deme. Haddini bil” cevabını verdi. Tansiyonun daha da yükselmesinin ardından yarışmacılar iki ismi birbirinden uzaklaştırdı.