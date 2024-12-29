MasterChef'te ikinci finalist belli oldu! Somer Şef tarifi istedi

MasterChef, 28 Aralık akşamı da nefes kesen anlara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta ceketlerin sahiplerini bulduğu zorlu mücadelelerden sonra, şimdi de finalistler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk finalist olarak Semih belirlenmişti. 28 Aralık Cumartesi akşamı yapılan yarışmada ise merakla beklenen ikinci finalist açıklandı.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ BELLİ OLUYOR

Jüri üyeleri, yarışmacılardan Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden bir başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırlamalarını istedi. Bu zorlu görevde, Onur en yüksek puanı alarak MasterChef'in ikinci finalisti oldu.

Onur, hamsi dolması ile yarışmaya farklı bir tat kattı. Hamsi dolmasını modern bir sunumla servis etmek isteyen Onur, "Hamsi dolmasını Avustralya'daki yeni restoranımda servis etmek istediğimi Somer Şef ve Ersan Şef ile konuştuğumda aklıma geldi. Onu daha küçük ve modern bir başlangıç yemeği olarak nasıl sunarız diye düşündüm" diyerek yaratıcılığını gösterdi.

SOMER ŞEF TARİFİ İSTEDİ

MasterChef Türkiye 2024'e doğru heyecan artarken, Onur'un yemeği şeflerin beğenisini kazandı. Somer Şef, Onur'un yemeğine yorum yaparken, "Bu hamsili pilav değil, hamsi dolması ve ben çok beğendim. Bu kadar güzel yaptıysan, tarifini de isteyeceğim" dedi. Bu anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.