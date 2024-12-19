Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!

İlgi ile takip edilen MasterChef Türkiye yarışmasında son haftalara gelindi. Yarışmaya son olarak eski yarışmacılardan Barbaros konuk oldu. Yapılan iki aşamalı oyunca yarışmacılar birbiri ile büyük bir rekabet yaşadı. MasterChef'te ilk altıya kalan isim de belli oldu.

Barbaros'un hazırladığı tabağı yapmaya ve şeflere beğendirmeye çalışan yarışmacılar gün sonunda jüriyi epey zorladı.

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Yarışmanın ilk turunda Barbaros'un tabağını hazırlayan yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar ortaya çıkardı. Yapılan oylamada yarışmacılar ikinci tura bu puanlarla devam etti; Onur (27.5), Semih (24.5), Şirin (21), Eda (20.5), Erim (19.5) aldı.

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MasterChef'in ikinci turunda yarışmacılardan Peru biberi ve keçi sütü ile yaratıcılık istendi.

Yarışmanın jürisi şefler ikinci oyun için de oylama yaptı ve ilk altıdaki üçüncü isim belirlendi. En yüksek puanı alan Semih ilk 6'ya kalmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON YEDİYE KİMLER KALDI?

Masterchef Türkiye'de yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem oldu.