MasterChef'te ilk ceketi aldı ama kimse tebrik etmedi! O fotoğraf gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

TV8'de yayınlanan ve finale doğru giden MasterChef Türkiye yarışmasında ilk ceketi alan yarışmacı Beyza olmuştu. Beyza'yı yarışmacı arkadaşlarının tebrik etmemesi ise gündem oldu.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef yarışmasında ilk ceketi alan yarışmacı Beyza oldu. Beyza'nın birinciliğini yarışma arkadaşlarının tebrik etmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Finale sayılı günler kala rekabet kızışırken yarışmada ilk ceketi giyen isim olan Beyza verdiği görüntü ile sosyal medyada gündeme geldi. Beyza'yı yarışmacı arkadaşları tebrik etmedi. Özellikle de kadın yarışmacıların yanına gitmemesi çok tartışılırken, ilk 6'ya giren Beyza kuliste tek başına oturdu.

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Sosyal medyada yarışmayı takip edenler yaşananları eleştirirken, 'kız kazandığına bile sevinememiş' yorumlarını yaptılar. Beyza'yı sadece Semih'in tebrik etmesi de gözlerden kaçmadı.

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