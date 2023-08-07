MasterChef All Star’da sezonun üçüncü eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Mert, Çağatay, Eray, Eda, Tanya ve Berker’di.

6 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesi yaratıcılık oyununda yarışmacılara, anjelik eriği ve yıldız anason verildi.

MasterChef Türkiye'de son üçe kalan isim Çağatay, Mert ve Berker oldu.

Mehmet Şef'in tabağı şef tabağı olarak yarışmacılara sunuldu. Kızılcık tarhanalı Levrek yapan yarışmacılardan 2. turu geçen Esra Ve Çağatay oldu.

MasterChef All Star’a veda eden isim Berker oldu.

MasterChef All Star'dan elenen Berker şunları söyledi: "MasterChef benim için son buldu. 2020 senesiyle böyle gidip geliyorum. Ağlamayacağıma söz verdim çünkü MasterChef benim hayatımda çok güzel bir dönüm noktası. Bana açtığı kapı, yol beni geliştirmesi. Biliyorum all stardan sonra da bu olacak bu yüzden mutsuz değilim çok mutluyum."