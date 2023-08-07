MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef All Star’da sezonun üçüncü eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Mert, Çağatay, Eray, Eda, Tanya ve Berker’di.

hfdhudhv.jpg

6 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesi yaratıcılık oyununda yarışmacılara, anjelik eriği ve yıldız anason verildi.

kjfgnfjkhkfb.jpg

MasterChef Türkiye'de son üçe kalan isim Çağatay, Mert ve Berker oldu.

jhfkejfhuer.jpg

Mehmet Şef'in tabağı şef tabağı olarak yarışmacılara sunuldu. Kızılcık tarhanalı Levrek yapan yarışmacılardan 2. turu geçen Esra Ve Çağatay oldu.

kdjghskhg.jpg

MasterChef All Star’a veda eden isim Berker oldu.

huhjghjgthjt.jpg

MasterChef All Star'dan elenen Berker şunları söyledi: "MasterChef benim için son buldu. 2020 senesiyle böyle gidip geliyorum. Ağlamayacağıma söz verdim çünkü MasterChef benim hayatımda çok güzel bir dönüm noktası. Bana açtığı kapı, yol beni geliştirmesi. Biliyorum all stardan sonra da bu olacak bu yüzden mutsuz değilim çok mutluyum."

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Son Haberler
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı Güncel
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış Güncel
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı
Brent petrol zirveden döndü Ekonomi
Brent petrol zirveden döndü
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı Güncel
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi Spor
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi