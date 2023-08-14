MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. All Star’ın beşinci haftasında eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Barış, Eda, Barbaros, Çağatay, Eray, Sefa ve Mert’ti.

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MasterChef’in beşinci haftasında eleme potasında son dörde kalan Barbaros, Eda, Mert ve Çağatay oldu.

13 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Danilo şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

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Şefler yarışmacılardan ‘Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto’ yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Barbaros, Eda, Çağatay ve Mert oldu.

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MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Çağatay ve Mert oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Mert oldu.

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Mert, ''Daha iyi bir performans vereceğim diye geldim ama yoruldum. Mental ve fiziksel olarak son beş haftadır iyi değilim. Çok söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Datça'ya dükkanıma gelirseniz beklerim. Yüzünüzü burada yemeklerimle güldüremedim ama dışarıda adımı duyduğunuzda daha mutlu olursunuz. Genel hayatın büyük resmine bakıyorum orada inşallah başarılı olurum.'' dedi.

MasterChef Mert, ''Planladığım gibi gitmedi. Daha ileri giderim diye düşünüyordum. Hazırlıksız da geldim ama burada öğrendiklerimle ileri gideceğimi düşündüm açıkçası. Güzeldi burada yarışmak.'' diye ekledi.

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Çağatay ise ''Bir daha buraya gelmeyeceğim. Barbaros'un söylediğinin aynısını söylemek istemiyorum ama önümüzdeki haftalardan itibaren bambaşka Çağatay göreceksiniz. Yarı n için güzel bir şekilde hazır geleceğim. Hatamdan dolayı tabak kaybedebilirim ama bu kadar sığ düşünerek tabak yapmayacağım.'' diye belirtti.

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