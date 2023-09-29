MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti

Eren ve Tahsin kaptanlığında yarışmacılar, perşembe akşamı üçüncü oyunda performans sergiledi. Şefler üçüncü takım dokunulmazlığında 45 dakikalık sürede ''Kazandibi'' istedi. Kaptanlar, ekiplerini diğer takım üyeleri ile eşleştirdi.
Eşleşme ise şu şekilde oldu:
Kıvanç (kazandı) - Sergen
Metin (kazandı) - Dilara
Cemre - Eda (kazandı)
Ayaz - Kerem (kazandı)
Tolga - Barbaros (kazandı)
Azize - Hasan (kazandı)
Tahsin (kazandı) - Eren
Uğur - Alican (kazandı)
Esra - Barış (kazandı)
Tanya (kazandı) - Batuhan