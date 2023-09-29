MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti

MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Hem yarışmacılar arasındaki tartışma hem de Mehmet Şef'in çektiği rest yarışmaya damga vurdu.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 1
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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 2

MasterChef'in yeni bölümünde adeta bir kriz gecesi yaşandı. Kazandibi tatlısı ile düello yapmaları istenen yarışmacıların birbirine reçete yazıp vermesine Mehmet Şef adeta çıldırdı. Diğer yandan Azize ve Dilara'nın kavgası da gecenin konusu oldu.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 3

Düello heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılardan kazandibi yapmaları istendi. Tatlının tarifini reçete olarak yazıp veren Hasan'a şeflerden büyük tepki geldi. Kerem'in 'Reçeteyi Hasan'dan aldım' demesi üzerine patlak veren olayda Hasan da yarışmacı arkadaşlarına sert çıktı.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 4

Somer Şef'in 'Üzerinde gramajları yazıyor ya gramaj yazıyor' demesiyle yarışmacılar arasında da tartışma çıktı. Olaylı başlayan gece Dilara ve Azize arasında çıkan tartışmayla devam etti.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 5

Gecenin bir diğer olayı ise Azize ile Dilara arasında yaşandı. Tatlılarını dolaba koyan yarışmacılardan Dilara, kendi tatlısının üzerine sıcak tepsi konulmasına tepki gösterdi.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 6

Dilara'nın 'Ayıp yani Azize Abla' demesiyle ortam iyice gerildi. Karşılıklı tartışmaya dönen konuşmaya şefler müdahale etti. Azize'nin tartışma sonunda Dilara'ya 'Aaahh' diyerek sırtını dönmesi ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 7

Birçok kullanıcıdan konuyla ilgili 'Arkandayız Azize', 'Azize de haklı Dilara da', 'Dilara elensen mi artık', 'Bu gece bu ne gerginlik' gibi yorumlar geldi.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 8

Eren ve Tahsin kaptanlığında yarışmacılar, perşembe akşamı üçüncü oyunda performans sergiledi. Şefler üçüncü takım dokunulmazlığında 45 dakikalık sürede ''Kazandibi'' istedi. Kaptanlar, ekiplerini diğer takım üyeleri ile eşleştirdi.

Eşleşme ise şu şekilde oldu:
Kıvanç (kazandı) - Sergen
Metin (kazandı) - Dilara
Cemre - Eda (kazandı)
Ayaz - Kerem (kazandı)
Tolga - Barbaros (kazandı)
Azize - Hasan (kazandı)
Tahsin (kazandı) - Eren
Uğur - Alican (kazandı)
Esra - Barış (kazandı)
Tanya (kazandı) - Batuhan

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 9

Düellodan hemen önce Hasan'ın arkadaşlarına verdiği kazandibi reçetesi şeflerin tepkisine neden oldu. Gramajlarına kadar ürünlerin yer aldığı reçeteleri şefler topladı ve yarışmacılara uyarıda bulundu.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 10

Tabakların her birinin tadım ve değerlendirmesi sonucunda kazanan takım maviler oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 11

Yarışmacılara yaratıcılık aşamasında sadece tava verildi. Tek bir tava kullanarak yaratıcı tatlar çıkardılar. Tabakları şefler tarafından başarılı bulunan Hasan, Cemre, Kerem ve Dilara oldu. Günün dokunulmazlığı Cemre'nin oldu.

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MasterChef'te kriz! Mehmet Şef resti çekti 12

İlk iki oyun sonunda; Tanya, Barış, Kıvanç ve Esra potaya girdi. Cemre'nin seçimi ile beşinci eleme adayı Batuhan oldu. Son gitme adayı olarak Eren seçildi.

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