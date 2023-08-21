MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak. MasterChef’in yeni bölümünde All Star kadrosuna Hasan ekleniyor. Peki, MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar belirlenecek. MasterChef All Star eleme gecesi sonrasında yarışmaya kendi sezonunda finalist olan Hasan gelecek. Peki, MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın son eleme oyunu oynandı ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Dün yaşanan eleme gecesinde son ikiye Ayaz ve Rıfat kalmasının ardından MasterChef’e veda eden isim Rıfat oldu.

MasterChef All Star’da yeni haftaya başlarken hafta başında takım oyunu oynanacak, mavi ve kırmızı takım belirlenecek.

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MasterChef All Star’a katılan yeni isim Hasan oldu.

Haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan hamburger yapmalarını isteyecek. En iyi hamburger yapan isim MasterChef All Star’ın yeni haftasında mavi takım kaptanı olacak.

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MasterChef All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında.

20 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Somer şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

Şefler yarışmacılardan ‘Lahm-ı Kiraz’ yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Rıfat, Ayaz, Sefa, Alican oldu.

MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Ayaz ve Rıfat oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Rıfat oldu.

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