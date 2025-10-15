MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürerken izleyicileri ve hatta şefleri şoke eden olaylar yaşanmaya devam ediyor.
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu!
MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Çarşamba fragmanında mide bulandıran anlar yaşandı. Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı. Somer Şef'in tepkisi stüdyoyu gerdi.
Her dönem iddialı yarışmacıların yer aldığı MasterChef'in 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak programının fragmanında mide bulandıran anlar yer aldı.
SOMER ŞEF TIRNAĞI AĞZINDAN ÇIKARDI
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te her hafta bir olay var.
Yayınlanan fragmanda Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı.
Somer Şef tabaktaki tırnağı ilk başta fark etmedi ve tadım sırasında ağzından çıkardığı tırnak olduğu düşünülen cismi herkese gösterdi.
Mide bulandıran anlar yaşanırken, Somer Sivrioğlu ağzında tırnağı fark edince çıkarıp gösterdi. Gerilen yarışmacılar ne yapacağını bilemedi.
Somer Şef tırnağı eline alıp göstererek, "Bayağı da kalın maşallah" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu mide bulandırıcı olay, MasterChef izleyicisini ekrana kilitleyecek gibi duruyor.
MASTERCLASS ÖDÜLÜ SEZER'İN OLDU
Son bölümde MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu.
Şeflerin verdiği yaratıcı tema doğrultusunda hazırlanan tabaklar arasında en beğenilen sunum, Sezer’e ait oldu.
Böylelikle genç yarışmacı, Masterclass eğitimi ödülünün sahibi oldu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.