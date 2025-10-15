Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu!

MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu!

MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Çarşamba fragmanında mide bulandıran anlar yaşandı. Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı. Somer Şef'in tepkisi stüdyoyu gerdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürerken izleyicileri ve hatta şefleri şoke eden olaylar yaşanmaya devam ediyor.

1 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 2

Her dönem iddialı yarışmacıların yer aldığı MasterChef'in 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak programının fragmanında mide bulandıran anlar yer aldı.

2 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 3

SOMER ŞEF TIRNAĞI AĞZINDAN ÇIKARDI

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te her hafta bir olay var.

3 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 4

Yayınlanan fragmanda Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı.

4 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 5

Somer Şef tabaktaki tırnağı ilk başta fark etmedi ve tadım sırasında ağzından çıkardığı tırnak olduğu düşünülen cismi herkese gösterdi.

5 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 6

Mide bulandıran anlar yaşanırken, Somer Sivrioğlu ağzında tırnağı fark edince çıkarıp gösterdi. Gerilen yarışmacılar ne yapacağını bilemedi.

6 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 7

Somer Şef tırnağı eline alıp göstererek, "Bayağı da kalın maşallah" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu mide bulandırıcı olay, MasterChef izleyicisini ekrana kilitleyecek gibi duruyor.

7 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 8

MASTERCLASS ÖDÜLÜ SEZER'İN OLDU

Son bölümde MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu.

8 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 9

Şeflerin verdiği yaratıcı tema doğrultusunda hazırlanan tabaklar arasında en beğenilen sunum, Sezer’e ait oldu.

9 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 10

Böylelikle genç yarışmacı, Masterclass eğitimi ödülünün sahibi oldu.

10 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 11

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

11 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 12

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı.

12 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 13

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

13 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 14
14 15
MasterChef'te mide bulandıran anlar: Somer Şef tabakta tırnak buldu! - Resim: 15
15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro