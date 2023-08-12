MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler mavi takımdan süt çeşitlerini kullanarak yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme gecesi öncesinde ödül oyunu oynadı. MasterChef’in dün akşamki yeni bölümünde mavi takımdaki yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şef konuk alınacak. Cheng Lu isimli konuk şef yarışmacılardan Dim Sum yemeğini yapmalarını isteyecek.

MasterChef’te Dim Sum yemeğini en iyi yapan dokunulmazlık alırken en kötü yapan ise 7. olarak eleme potasına gidecek.

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MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler mavi takımdan süt çeşitlerini kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

MasterChef ödül oyununda badem sütü, keçi sütü, inek sütü, fındık sütü ve badem sütü verildi.

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MasterChef All Star’da 100.000 TL’lik ödül oyununun kazananı Sergen oldu.

Ödül oyununda son ikiye kalan isim Sergen ve Tolga’ydı.

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MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sergen (Kaptan), Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze, Rıfat.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros (Kaptan), Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay, Barış, Eda, Mert.

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