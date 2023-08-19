MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ekranlara gelecek yeni bölümde MasterChef’te eleme potasına gidecek son isim belirlenecek. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan 11 çeşit ekmek yapmalarını istedi. Ekmekleri en iyi yapan kırmızı takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.
MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün yine ekmek oldu. Kırmızı takım ekmeği kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı.
MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Çağatay ve Suna oldu. Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Suna oldu.
MASTERCHEF ALL STAR 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynayacak.
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şef konuk olacak. Kilis’ten İzzet Özener’in konuk olacağı yeni bölümde İzzet usta Kilis Tava yapacak. Şefler yarışmacılardan Kilis Tava yapmalarını isteyecek. En iyi Kilis Tava’yı yapan yarışmacı dokunulmazlık alarak potaya gitmeyecek.
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasına gidecek son isim belirlenmiş olacak.