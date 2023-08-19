MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler kırmızı takımdan ekmeği kullanarak tabak çıkartmalarını istedi ve en iyi tabağı yapan ödül oyunu galibi oldu. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ekranlara gelecek yeni bölümde MasterChef’te eleme potasına gidecek son isim belirlenecek. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

hq720.jpg

MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan 11 çeşit ekmek yapmalarını istedi. Ekmekleri en iyi yapan kırmızı takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün yine ekmek oldu. Kırmızı takım ekmeği kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı.

dhvbhv.jpg

MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Çağatay ve Suna oldu. Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Suna oldu.

MASTERCHEF ALL STAR 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynayacak.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şef konuk olacak. Kilis’ten İzzet Özener’in konuk olacağı yeni bölümde İzzet usta Kilis Tava yapacak. Şefler yarışmacılardan Kilis Tava yapmalarını isteyecek. En iyi Kilis Tava’yı yapan yarışmacı dokunulmazlık alarak potaya gitmeyecek.

egfghfy.jpg

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasına gidecek son isim belirlenmiş olacak.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
İsveç dünya üçüncüsü oldu Spor
İsveç dünya üçüncüsü oldu
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor Ekonomi
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor
Ölümü ertelemenin yolu bulundu! Sağlık
Ölümü ertelemenin yolu bulundu!
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı Güncel
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı Siyaset
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz Magazin
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma Güncel
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma