MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler kırmızı takımdan ekmeği kullanarak tabak çıkartmalarını istedi ve en iyi tabağı yapan ödül oyunu galibi oldu. Peki, MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?