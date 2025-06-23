MasterChef’te olaylı gece! Mehmet Şef’in sabrını taşırdı... "Geçen yılki gibi timsah gözyaşları dökmüyorum"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef’te olaylı gece! Mehmet Şef’in sabrını taşırdı... "Geçen yılki gibi timsah gözyaşları dökmüyorum"

MasterChef Türkiye, Survivor 2025 finalinin ardından yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Ön eleme turlarıyla başlayan programın son bölümünde, geçtiğimiz sezon elenen yarışmacılardan Serap Baytak’ın geri dönüşü geceye damga vurdu. Şatafatlı yöresel kıyafeti ve tartışmalı çıkışlarıyla dikkat çeken Serap, hem jüriyi hem de izleyicileri öfkelendirdi.

Geçen sezon ön eleme turunda Ayşe’ye yenilerek elenen Serap, bu kez iddialı bir şekilde jüri karşısına çıktı. Yemeğe başlamadan önce eski rakibi Ayşe’yi hedef alan Serap, “Geçen yılki gibi timsah gözyaşları dökmüyorum. Zayıf halkaysan burada ne işin var? İlerlediysen bu, başkalarının desteğiyle oldu” sözleriyle de Ayşe’yi hedef aldı.

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MEHMET ŞEF’İN SABRINI TAŞIRDI

Serap, avokado ve fasulye püreli deve kuşu eti testi kebabı hazırlamak için tezgâha geçti. Yöresel kıyafetinin kollarının yemeğe değmesi Mehmet Şef’in tepkisini çekti. Şef, “Burayı şaka mı sanıyorsun? Kurallar var, bileklikle bile yemek yaptırmıyoruz, sen kollarınla nasıl yemek yapıyorsun?” diyerek öfkelendi.

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'SİZE ÖZEL HAZIRLANDIM' DEDİ ORTAM DAHA DA GERİLDİ

Serap’ın, “Neden bu kadar gerginsiniz? Papatya çayı içmediniz mi?” cevabı ise ortamı daha da gerdi. Serap’ın “Şefim, size özel hazırlandım” demesi üzerine Mehmet Şef, “Bana niye özel hazırlanasınız? Bu bir televizyon programı” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

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TESTİ KRİZİ JÜRİDEN PARA TALEP ETTİ

Yarışmacının her adımı olay oldu. Serap, testiyi kıramadığını söyleyerek jüri üyelerinden para istedi ve aldığı parayı koynuna sıkıştırdı. Somer Şef, “Bu program bunu da gördü” diyerek durumu esprili bir şekilde yorumlarken, Danilo Şef kahkahalarına engel olamadı. Serap’ın testi kebabındaki deve kuşu eti, jürinin “yenmeyecek kadar sert” eleştirisiyle karşılaştı. Üç jüri üyesi de Serap’a “Hayır” oyu verdi.

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İZLEYİCİLERİ AYAKLANDIRDI

Serap’ın olaylı performansı sosyal medyada da çok konuşulurken izleyiciler de Serap’ın elenmesine içten içe sevindiler. İşte izleyicilerin sosyal medyadan yaptıkları yorumlar…

-Üç hayır aldı şükürler olsun.

-Milyonlar tek yürek oldu 3 hayırı bekliyor.

-Değil 4, 14 ünivetsite de bitirsen bu kimseye birini küçümseme hakkı vermez.

-Oh çok şükür tüm Türkiye aynı anda şükür ettik.

-Geçen sene Ayşe'ye elendi bu sene ikinci tura bile kalamadı.

-Yıldız Tilbe’nin yürrüüü anca gidersinnnn şarkısıyla sana veda ediyoruz serapcim bu yorumu yaparken yaratıcılığımı kullandım (yaratmak Allah'a mahsustur).

-Dört Üni bitirmek marifet değil, İnsan kalabilmek asl olan... Bir çoğumuz birden çok okul okuyabiliriz, bir çoğumuz bir tane okuyabilir, bir çoğumuz hiç okuyamaz. Okul okuyamaz zaman, mekan şartlar vs.. vb etkenler nedeni ile.. Okumak cehaleti alır elbet, eşş**şekkkkkkk ebedi Baki kalır..... Çok başarılıyım diyen de hayır yoktur. Ölünceye kadar öğrenciyiz bu hayatta. Kibir yerle yeksan eder, toz duman eder İnsanı.. Bir Anne sözü şöyle der, seni ben değil el övsün yavrum.

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