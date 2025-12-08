Yıllardır ekranda olan TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, sezon finali yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu yarışma, yeni sezona 14 Haziran Cumartesi akşamı başlamıştı. Yaz dönemine damga vuran program, 2025-2026 televizyon sezonun başlamasıyla istenilen reytingleri alamıyordu. Bu yüzden olsa gerek, önceki sezonlarda Aralık ayının sonu gibi ekrana veda eden yapım, bu dönem Aralık başı gibi sezona mola verdi. Şunu da belirtmekte fayda var. Yeni sezonda hakikaten çok iyi yapımlar izleyicisiyle buluştu. Bu da ister istemez yarışmanın reytingini etkiledi.

Yarışmacılar, sezon boyunca sadece lezzet değil; aynı zamanda sunuma da özen göstermenin stresini yaşadılar. Finalde Özkan Akan ile mücadele eden Sezer Dirican, kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef Türkiye 2025’te jürilerden en yüksek oyu alarak 9. sezon şampiyonu oldu. MasterChef Türkiye 2024’te Onur Üresin, şampiyon olmuştu.

Elif Buse Doğan’dan ‘Kaçsam Gitsem’

Müzikal yolculuğunda istikrarlı adımlarla ilerleyen Elif Buse Doğan, yeni şarkısı ‘Kaçsam Gitsem’i EBD Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu’na ait şarkının düzenlemesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Söylenmemiş duygulara tercüman olan içten sözleriyle öne çıkan şarkı, gitmekle kalmak arasında sıkışan bir kalbin çaresizliğini yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor. Elif Buse Doğan, bu projede yalnızca yorumcu kimliğiyle değil; aynı zamanda klibin yönetmeni koltuğuna oturarak da dikkat çekiyor.

Elif Buse Doğan, ‘Kaçsam Gitsem’ ile birlikte sadece bir şarkı değil; aynı zamanda duyguların içsel çatışmasını anlatan güçlü bir hikâye sunuyor.

Zamanın ötesine geçen sanat eserleri

Bu yıl 6. kez düzenlenen IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nı ziyaret edenlerden birisi de bendim.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen fuarda çok sayıda sanatçının eserlerini inceleme fırsatı buldum. İffet Saraçoğulları da bu isimlerden birisiydi. Reçine sanatı olarak adlandırılan resin art tekniğiyle üretilen miks medya çalışmalarını ‘Zamanın ötesinde’ temalı yeni koleksiyonuyla kendi standında sanatseverlerin beğenisine sunmuş. Her devrin eseri olacak çağdaş, modern eserler tasarlamış. Her bir çalışma, sizi bambaşka bir dünyanın içerisine taşıyor. Emek verilmiş. Bakarken gözlerinizi alamıyorsunuz. Hayran kalmamak elde değil.

İffet Saraçoğulları, herkesin baktığı zaman kendisinden bir şeyler bulabileceği zamansız döngüler içeren eserler üretiyor. Sergiyi keyifle gezdim.