Yarışmanın takipçileri, şampiyonluk mücadelesi kadar büyük ödülü de merak ediyor. MasterChef yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Büyük ödülün, canlı yayın esnasında açıklanması bekleniyor.

MasterChef’te şampiyon kim olacak! Gözler büyük ödüle çevrildi - Resim : 1

FİNALİSTLER KİMLER?

Özkan Akan: Aslen Vanlı olan Özkan, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yarışmaya katılıyor. 28 yaşında olan Özkan, Bodrum'da ödüllü bir restoranda chef de partie olarak görev yapıyor.

MasterChef’te şampiyon kim olacak! Gözler büyük ödüle çevrildi - Resim : 2

Sezer Dirican: 1995 doğumlu ve 30 yaşında olan Sezer, aslen Amasyalı. İstanbul'dan yarışmaya katılan Sezer, profesyonel aşçılık yapıyor ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışıyor.