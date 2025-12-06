Yarışmanın takipçileri, şampiyonluk mücadelesi kadar büyük ödülü de merak ediyor. MasterChef yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Büyük ödülün, canlı yayın esnasında açıklanması bekleniyor.

FİNALİSTLER KİMLER?

Özkan Akan: Aslen Vanlı olan Özkan, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yarışmaya katılıyor. 28 yaşında olan Özkan, Bodrum'da ödüllü bir restoranda chef de partie olarak görev yapıyor.

Sezer Dirican: 1995 doğumlu ve 30 yaşında olan Sezer, aslen Amasyalı. İstanbul'dan yarışmaya katılan Sezer, profesyonel aşçılık yapıyor ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışıyor.