MasterChef'te son eleme adayı belli oldu! Potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye’de heyecan son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Dün akşamki oyunun ardından 4. eleme adayı belli oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

4. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 'Arabaşı' çorbasını en iyi yaparak bir hafta daha kalmayı başaran ilk isim Erim oldu. Ardından sırasıyla Emre, Beyza ve Alper de turu geçti.

İkinci etaba kalan yarışmacıların arasından MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı Muratcan oldu.

POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye 2024'te bu haftanın ilk eleme adayı Kaan oldu. Potaya giden ikinci isim Semih olurken, 3. yarışmacı Eda oldu. Haftanın son eleme adayı ise Muratcan oldu.

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi takım

Onur (Takım Kaptanı)

Beyza

Kerem

Şirin

Semih

Muratcan

Kırmızı Takım

Eda (Takım Kaptanı)

Emre

Alper

Kaan

Erim

ARABAŞI NEDİR?

Arabaşı çorbası, un ve yağın kavrulması ile oluşturulan malzemenin tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan bir çorba. Soğuk kış gecelerinde bolca tüketilen çorba, ekmek yerine özel yapılan hamuruyla servis ediliyor.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Önce yağ, un ile kavrulur. Pembeleştikten sonra domates ve biber salçasıyla bir miktar daha kavrulur. İşte, kış aylarının vazgeçilmezi Arabaşının malzemeleri, yapılışı ve tarifi...

MALZEMELER

2 adet tavuk göğüs eti

7 su bardağı su

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

20 gram tereyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

Un