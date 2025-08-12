MasterChef’te yürek yakan anlar! Ayten Saner’in acı dolu hikayesi Türkiye’yi ağlattı

MasterChef Türkiye’de Ayten Saner’in eşini trafik kazasında kaybettiği hikâyesi yürekleri dağladı. 57 yaşındaki şefin duygu dolu anları izleyicileri ağlattı, hayatı merak konusu oldu.

Şeflerin yarışmacılara “Buraya gelmek için ne fedakârlık yaptınız, nelerden vazgeçtiniz?” sorusu üzerine yarışmacılar, yürek burkan yanıtlarla duygusal anlar yaşattı.

İzleyicileri etkileyen isimlerden biri Ayten Saner oldu.

Saner, eşini trafik kazasında kaybettiğini anlattığında stüdyo adeta dondu.

Hem yarışmacıları hem de izleyicileri derinden sarsan bu anlar, Ayten Saner’in hayatını yeniden merak konusu yaptı.

Peki, MasterChef 2025 yarışmacısı Ayten Saner kimdir, eşine ne oldu? İşte detaylar…

MasterChef Türkiye’de dün akşam duygusal anlar zirve yaptı. Yarışmacıların hikâyelerinin paylaşıldığı bölümde Ayten Saner’in yaşadıkları izleyenleri gözyaşına boğdu.

Bodrum’a yerleşme planı yaparken eşini trafik kazasında kaybeden Ayten’in anlattıkları yürek dağladı.

Eşiyle geçirdiği kazada ailesinin kendisini suçladığını ve hâlâ suçlamaya devam ettiğini belirtirken Ayten gözyaşlarını tutamadı. Anlattıkları sonrası hayatı merak konusu oldu.

İşte MasterChef yarışmacısı Ayten Saner’in hayatına dair bilinmeyenler…

Ayten Saner, 3 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetti. Aslen Kocaelili olan yarışmacı, Kocaeli Kartepe Belediyesi’nde şef olarak çalışıyor.

İki çocuk annesi 57 yaşındaki Ayten, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ihtiyaç sahibi çocuklara öğretmenlik yapıyor.

Mutfak yolculuğu ise İngiltere’de aldığı gastronomi eğitimiyle başladı.

