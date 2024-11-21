MasterChef'te yürekler ağza geldi! Yine talihsiz kaza… İddialı yarışmacı parmaklarını kesti

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MasterChef'te yürekler ağza geldi! Yine talihsiz kaza… İddialı yarışmacı parmaklarını kesti

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef’te, talihsiz kazalar bitmek bilmiyor. Beyza’nın yüzüne kızgın yağ dökülmesinin ardından, Erim de stüdyoda bir kaza yaşamıştı. Yarışmacıların yaşadığı kazalarla gündeme gelen yarışmada yine yürekler ağza geldi. İddialı yarışmacı parmaklarını kesti.

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada iddialı yarışmacılardan Kaan'ın başına gelen talihsiz kaza adeta yürekleri ağızlara getirdi.

MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmanın son bölümünde haftanın ilk potaya giden isimi oylama sonucu belli oldu.

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YARIŞMACILAR KIYASIYA MÜCADELE VERDİ

Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıyasıya mücadele etti ve dokunulmazlık alan takım şefler tarafından belirlendi. Yapılan yemekler sonrası şefler takımlar arası dokunulmazlığı Mavi Takım'ın aldığını açıkladı ve Kırmızı Takım yarışmacıları potaya gitmeme mücadelesi için yarıştı.

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YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Tam bu esnada iddialı isimlerden biri olan Kaan'ın başına talihsiz bir olay geldi.

Tabağını hazırlarken Kaan derin bir şekilde parmaklarını kesti. Kanların aktığı görülen o anlarda yürekler ağızlara geldi.

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HAFTANIN İLK ELEME ADAYI OLDU

Stüdyoya hemen sağlık ekipleri getirildi ve yarışmacıya hemen müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından Kaan yarışmaya devam etti. Yapılan oylamada en fazla oyu alan Kaan haftanın ilk eleme adayı olarak seçildi.

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