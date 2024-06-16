MasterChef’te yürekleri dağlayan hikaye ortaya çıktı. '9 yaşında annemi ölü buldum'

TV8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef’te yeni sezon başladı. Ön elemeden geçen yarışmacılar ilk kez jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın karşısında yemek yaptı. Yarışmacılar, 5 dakikada hünerlerini sergileyerek bir üst tura geçmeye çalıştı.

MasterChef’in dün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Sena Düriyeli Halili adlı yarışmacının hikayesi yürekleri dağladı.

Genç yarışmacı heyecanla jüri üyesi şeflerin karşısına çıkarak yemeğini yapmaya başladı. Mersin’den katılan yarışmacı narenciye soslu somon yapmaya başladı. Ancak genç kadının yemeğinde sorunlar çıktı. Sena adlı yarışmacı, yemeği yaparken sosu arabada unuttuğunu fark edince ne yapacağını şaşırdı. Elemede yarışan yarışmacı bu yüzden tabağını eksik sunmak zorunda kaldı.

YÜREK BURKAN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Yarışmanın jüri üyesi olan ünlü şefler yemeği tattıktan sonra genç kadının yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Hayatı boyunca zorluklarla mücadele ettiğini belirten Halili, henüz 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı. Gece annesiyle beraber uyuduğunu ve sabah kalktığında öldüğünü fark eden Halili, “9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti” dedi.

Genç kadın, sonrasında babasının evlendiğini ve evden ayrılmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Genç kadının yürek burkan hikayesini dinleyen şefler ne yapacağını şaşırdı. Somer Sivrioğlu, genç kadının tabağının geliştirilebilir olsa bile ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek özellikle sosun eksik olmasına dikkat çekti ve ‘Hayır’ oyu verdi. Danilo şef ise ‘Evet’ oyu vererek genç kadının elemeyi geçmesi için bir şans verdi. Halili’nin elemeyi geçip geçmeyeceğini belirleyen oyu ise Mehmet şef verdi. Mehmet Yalçınkaya, genç kadının elemeyi geçemeyeceğini belirtti ancak bir sonraki sezonda ön elemeye girmeden gelebileceğini söyledi. Genç yarışmacı böylece 2 hayır oyu ile elendi.