MasterChef'ten elenmişti! Veda sonrası eski yarışmacılardan olay paylaşım geldi

Eğlenceli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Kaan, yarışmadan elendi. Elendikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaan, "İyi eğlendik, güzel yemekler yedik, bol bol içtik. Benimle birlikte keyifli zaman geçirenlere selam olsun" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kaan’ın elenmesinin ardından, 2024 All Star sezonunda yarışan eski yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu ve Tahsin Küçük de Instagram üzerinden mesajlarını iletti.

Barbaros, "Asıl yarışma şimdi başlıyor Kaan. Çok güzel mücadele ettin, eline sağlık. Favori yarışmacılarımdan ikisi gitti. Şimdi şampiyon kim olacak, bakalım. Sen zaten şampiyonsun" diyerek destek verdi. Tahsin ise "Yalan yok, gizli favorim kral ağabeyimdi. Yolun açık olsun" şeklinde bir paylaşımda bulundu.