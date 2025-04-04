Masuaku Beşiktaş’tan ayrılacak mı? Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek

Beşiktaş’ın sol beki Masuaku sezon başından itibaren tepkilerin odağında yer alsa da son haftalarda oynadığı futbolla göz dolduruyor. Tecrübeli savunmacı Solskjaer döneminde özellikle hücuma verdiği katkı ile dikkat çekiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Sports Digital'den Sercan Dikme'nin haberine göre Masuaku ile yollar ayrılacak. Yönetim yeni sezon yabancı bir sol bek transferi yapacak.



Deneyimli sol bek, Serdal Adalı seçildikten sonra sözleşmesindeki yenileme maddesini kaldırmıştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.