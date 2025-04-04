Masuaku Beşiktaş’tan ayrılacak mı? Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek

Kaynak: Haber Merkezi
Masuaku Beşiktaş’tan ayrılacak mı? Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek

Beşiktaş’ın sol beki Masuaku’nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Beşiktaş’ın sol beki Masuaku sezon başından itibaren tepkilerin odağında yer alsa da son haftalarda oynadığı futbolla göz dolduruyor. Tecrübeli savunmacı Solskjaer döneminde özellikle hücuma verdiği katkı ile dikkat çekiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Sports Digital'den Sercan Dikme'nin haberine göre Masuaku ile yollar ayrılacak. Yönetim yeni sezon yabancı bir sol bek transferi yapacak.

Deneyimli sol bek, Serdal Adalı seçildikten sonra sözleşmesindeki yenileme maddesini kaldırmıştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Son Haberler
Rusya, 3 Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Rusya, 3 Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Kuantum tehdidi gerçek oldu! Güvenlik yeniden tanımlanıyor
Kuantum tehdidi gerçek oldu! Güvenlik yeniden tanımlanıyor
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın
Meteoroloji o illeri uyardı!
Meteoroloji o illeri uyardı!
MHP'liler yeri milli TOGG'a değil Alman AUDI'ye biniyor. Anma töreninde dikkat çeken ayrıntı...
MHP'liler yeri milli TOGG'a değil Alman AUDI'ye biniyor. Anma töreninde dikkat çeken ayrıntı...