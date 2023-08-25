Masuaku'dan Lucescu'ya ser tepki: Bu açıklama problemli değil mi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Arthur Masuaku, Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

LUCESCU'NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demişti.

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;