Masuaku’dan Rafa Silva’ya: Seni koruyacağız

Beşiktaş’ın Eyüpspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah beyazlıların sol beki Masuaku sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, haftaya oynanacak Kayserispor maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.

Masuaku’nun maç sonrası takım arkadaşı Rafa Silva’ya yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu “Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, söz konusu paylaşımı, “Takım ruhu” mesajıyla taraftarlara duyurdu.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, oynadığı göz alıcı, futbolun yanı sıra kendisine yapılan faullerle de dikkat çekiyor. Sürekli hızlı bir şekilde top sürerken yere düşürülen yıldız oyuncu şu anda Süper Lig’de en çok faule maruz kalan oyuncu durumunda.

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet yaptıkları açıklamalarda Rafa Silva’ya bu kadar fazla faul yapılmasına rağmen çok az sarı kart çıkarılmasına tepki gösterirken Portekizli oyuncunun ağır sakatlık yaşama olasılığına da dikkat çekiyor. Rafa Silva’da yaptığı bir açıklamada çok fazla faule maruz kalmasına isyan etti.