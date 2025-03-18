Maşuk yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Maşuk TOKİ yolu üzerindeki 3. etap asfalt çalışmaları hazırlığına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyüp Cenap Gülpınar Bulvarı olarak da bilinen Maşuk TOKİ Yolunda, ŞUSKİ, DEDAŞ ve DSİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlamıştı.

Karaköprü ilçesinin önemli arterlerinden biri olan ve 3,5 kilometre uzunluğundaki Maşuk TOKİ yolunda, 1. ve 2. etaplardan oluşan 2 kilometre 400 metrelik kısmındaki asfalt çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geriye kalan bin 100 metrelik yol için Ataşehir bölgesinde 3'üncü etap asfalt hazırlıklarına da başladı. Stabilize zemin sağlamlaştırma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten ekipler, havaların elverişli olması durumunda sıcak asfalt serimine başlayacak. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanıı sağlanması hedefleniyor.