Masum görünüyor tehlike saçıyor

Sokaklarda özellikle şiddete meyilli gençlerin elinde bulunan kelebek bıçaklara benzer görüntüsüyle dikkati çeken tarakların, küçük yaşta çocukların elinde görülmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Birçok ilk ve ortaokul öğrencisinin elinden düşürmediği bu oyuncağa karşı anne ve babaların dikkatli olması gerekiyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu “Taşınması yasak olmadığından, çantada ve ellerinde gördüklerinde öğretmenleri de mücadele edemiyorlar” dedi.

Metal ve plastik olarak satılan bu oyuncakların birçok açıdan riskleri bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti: Bir çocuk bunu bıçak gibi, tehdit ya da korkutmak amacıyla hareket yaparsa karşısındaki de beklenmedik ciddi tepki verebilir. Kötü sonuçlar doğurabilir. Bunlar, çocukları vahşi, kaba ve kırıcı olmaya yöneltebilecek ürünler. Silah ya da bıçak gibi öldürücü, yaralayıcı aletlerin çocuklarında elinde olmaması gerekiyor. Bu yaşta kelebek tarağa ilgi gösteren, elinden düşürmeyen çocuk büyüdüğünde gerçeğini taşımaya başlayacaktır