Masum sanılan gıdaların karanlık yüzü! Uzmanlardan şok uyarı! Bunları yemeyin

Dünya genelinde sağlıklı beslenme trendleri hızla yaygınlaşırken, uzmanlardan çarpıcı uyarılar geldi.

Sağlıklı sanılan bazı gıdalar, kan şekerini aniden yükselterek diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırabilir. Türk ve yabancı bilim insanlarının son araştırmaları, bu besinlerin masum olmadığını ve dikkatli tüketilmesi gerektiğini gösterdi.

Uluslararası alanda da benzer görüşler yankı buldu. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, yüksek glisemik indeksli gıdaların (beyaz ekmek, pirinç, şekerli atıştırmalıklar) kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Hu, “Bu tür gıdalar, sadece diyabet riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda obezite ve kardiyovasküler hastalıklarla da bağlantılıdır” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik indeksli diyetlerin tip 2 diyabet riskini %30 artırdığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, Karatay ve Hu’nun uyarılarını destekledi. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’de yayımlanan bir çalışma, rafine karbonhidratların (beyaz un, şekerli içecekler) düzenli tüketiminin insülin direncini %40 oranında artırdığını gösterdi. Araştırmaya göre, bu gıdalar kan şekerini hızla yükselterek pankreas üzerinde aşırı baskı oluşturuyor ve uzun vadede diyabet riskini körükledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden endokrinolog Dr. Sarah Bennett, özellikle meyve sularının ve “doğal” etiketli şekerli ürünlerin tehlikeli olabileceğini söyleyerek, “Meyve suyu, lif içermediği için kan şekerini meyvenin kendisinden çok daha hızlı yükseltir. Sağlıklı sanılan bu içecekler, aslında şekerli gazlı içeceklerden farksız” dedi. Bennett, tüketicilerin etiket okumaya özen göstermesi ve gizli şeker kaynaklarından kaçınması gerektiğini vurguladı.

Bu görüş, uluslararası bilim dünyasında da destek buluyor. ABD’deki Mayo Clinic’ten diyabet uzmanı Dr. Robert Eckel, insülin direncinin yüksek karbonhidratlı diyetlerle tetiklendiğini söyledi. Eckel, “İnsülin direnci, kas ve karaciğer hücrelerinin insüline yanıt vermemesiyle başlar. Bu durum, kan şekerinin kontrol edilememesine ve sonunda diyabete yol açar” dedi Eckel’e göre, düşük glisemik indeksli gıdalar (tam tahıllar, sebzeler, sağlıklı yağlar) tercih edilerek bu risk azaltılabilir.

PEKİ, NE YAPMALI?

Uzmanlar, kan şekeri dengesini korumak için bazı öneriler sundu:

Rafine karbonhidratları azaltın: Beyaz ekmek, pirinç ve makarna yerine tam tahıllı alternatifleri tercih edin.

Şekerli içeceklerden uzak durun: Meyve suyu ve gazlı içecekler yerine su veya bitki çayları tüketin.

Sağlıklı yağlara yönelin: Uzmanlar, zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağların insülin duyarlılığını artırdığını belirtti.

Lifli gıdalar tüketin: Sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar, kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar.

Etiket okuyun: Dr. Sarah Bennett, paketli ürünlerdeki gizli şekerlere dikkat çekti.

BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

Sağlıklı beslenme, sadece doğru gıdaları seçmekle değil, aynı zamanda aldatıcı etiketlere karşı bilinçli olmakla mümkün. Uluslararası uzmanların uyarıları, tüketicilere bir kez daha “sağlıklı” sanılan gıdaların bile dikkatle tüketilmesi gerektiğini hatırlattı. Bilimsel veriler ışığında, kan şekerini dengede tutmak için bilinçli seçimler yapmak, uzun vadeli sağlık için kritik önem taşıdı.