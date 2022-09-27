‘Masumlar Apartmanı’nın Bayram’ı Meriç Özkaya evlendi. Düğün sonrası itirafı şaşırttı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Bayram' karakterini canlandıran Meriç Özkaya bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi. Meriç Özkaya Kadıköy'de düzenlenen nikah töreninde bir süredir aşk yaşadığı Asude Atik ile hayatını birleştirdi.





'BEN EVLENMEM' DEMEYİN!

Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özkaya, düğün fotolarının altına, "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

41 yaşındaki Meriç Özkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

