Matador'un kılıcı Boğa'yı öldürdü. Tansu Sarı yazdı

Manchester City ve Real Madrid

Inter'in İstanbul'daki rakibi olabilmek için

Bu kez Etihad'dalardı..

İlk maçta Vinicius Junior'un uzaktan vuruşuyla 1-0 öne geçen Beyaz Şimşekler

Kevin De Bruyne'nin yine uzaktan vuruşuyla üstünlüğüünü koruyamamış

Ve Bernabeu'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmışlardı..

Rövanş İngltere'deydi;

Ev sahibi Manchester City aynı 11'iyle sahaya çıkarken;

İspanyol temsilcisi Real Madrid'deyse stoper olarak Eder Militao sahada

Antonio Rüdiger kenardaydı..

İlk 20 dakikada Manchester City

Sağdan soldan saldırıyordu Real Madrid kalesine..

Erling Haaland'ın köşeye giden kafa vuruşlarını

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois kurtarırken;

Kyle Walker; John Stones; Rodri Hernandez

Jack Grealish ve Kevin De Bruyne Real Madrid kalesini yokladı

Kaleyi tutturamadılar..

Dakikalar 23'ü gösterirken

Real Madrid'in yumuşak karnı dediğimiz

Ve haftalardır gerçek yeri olmayan sol bekte görev yapan Eduardo Camavinga yerini boşalttı

Kevin De Bruyne'nin enfes pasında Bernardo Silva

Hafif sağ çaprazdan önünü boşaltıp soluyla çaktı

Etihad tribünleri çıldırdı..

Manchester City 1-0 öne geçti...

Golden hemen sonra Manchester City'de Erling Haaland kaleyi bulamazken;

Oyunda dengeyi sağlamaya çalışan Real Madrid'teyse Toni Kroos'un uzaklardan vuruşu

Manchester City kalesinin üst direğinde patlıyordu...

Ancak İngilizler tek golle yetinmeyecekti..

37'de Jack Grealish'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İlkay Gündoğan'ın vuruşu

Real Madrid savunmasında Eder Militao'dan döndü;

Seken topu kafayla tamamlayan Bernardo Silva

Kendisinin ve Manchester City'nin 2'nci golünü Real Madrid filelerine bıraktı..

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i adeta dondu kaldı...

Etihad tribünleri 2-0'ın coşkusunu yaşadı...

Golden sonra Bernardo Silva ile Manchester City 3'üncü golü aradı;

Kaleci Thibaut Courtois kurtardı...

İngilizler soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti..

İkinci yarıda Real Madrid'te

David Alaba'nın serbest vuruşunda

Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana

"BEN BURADAYIM" dedi;

Güzel bir hamleyle topu kornere çeldi..

Manchester City'deyse Jack Grealish'in sol çaprazdan cılız vuruşunu

Kaleci Thibaut Courtois kolaylıkla önledi...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti

70'te orta sahanın 2 önemli ismi Toni Kroos ve Luka Modric'i kenara alıp

Stoper Antonio Rüdiger ve orta sahaya Marco Asensio'yu sahaya sürerken

Bu değişiklklerden hemen sonra Manchester City'de

İlkay Gündoğan'ın enfes pasında Erling Haaland

Bu kez sol çaprazdan az kullandığı sağ ayağıyla denedi;

Kaleci Thibaut Courtois yine kalesinde devleşerek ayaklarıyla enfes kurtardı...

76'da Manchester United'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta

Manuel Akanji ile birlikte yükselen Real Madrid'in stoperi Eder Militao

Kendi kalesine vurdu

Manchester City 3-0'lık üstünlüğü yakaladı..

Adeta dağılan İspanyol Boğası Real Madrid;

Buna rağmen "Kuyruğu dik tutmaya" çalışıyordu...

82'de önce Karim Benzema;

Ardından da Dani Ceballos ile Manchester City kalesine geldiler..

Kaleci Ederson Santana ardı ardına gelen bu 2 vuruşu yakın mesafeden mükemmel kurtardı..

Manchester City durmuyordu..

Oyuna giren 3 futbolcudan Rijad Mahrez'in pasında

Phil Foden topla buluştu

Derinlemesine öyle enfes bir top attı ki

Julian Alvarez'e sadece topu içeri atmak kaldı...

Manchester City 4-0 kazandı;

İstanbul biletini kaptı..

Inter'e rakip oldu...

İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun kozlarını paylaşmasını izleyeceğiz..

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti;

İlk maçta Antonio Rüdiger mükemmel oynamışken

Stoper olarak neden Eder Militao'yu kullandı anlamadım..

İtalyan hoca'nın Davi Alaba ve Nacho Fernandez varken

Asıl yeri orta saha olan sol bekte oynattığı Eduardo Camavinga ısrarı

Real Madrid'i çökertti..

Ayrıca hem Toni Kroos; hem de Luca Modric'i kenara alırsanız

Böyle çuvallarsınız..

MATADOR Manchester City

BOĞA Real Madrid'i kanlar içinde bıraktı..

Real Madrid'in final macerası

Bir başka bahara kaldı..

Gururumuz İlkay Gündoğan başta olmak üzere

Pep Guardiola ve öğrencilerini kutluyor;

Inter karşısında başarılar diliyorum...