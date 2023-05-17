Matador'un kılıcı Boğa'yı öldürdü. Tansu Sarı yazdı

Manchester City ve Real Madrid
Inter'in İstanbul'daki rakibi olabilmek için
Bu kez Etihad'dalardı..
İlk maçta Vinicius Junior'un uzaktan vuruşuyla 1-0 öne geçen Beyaz Şimşekler
Kevin De Bruyne'nin yine uzaktan vuruşuyla üstünlüğüünü koruyamamış
Ve Bernabeu'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmışlardı..
Rövanş İngltere'deydi;
Ev sahibi Manchester City aynı 11'iyle sahaya çıkarken;
İspanyol temsilcisi Real Madrid'deyse stoper olarak Eder Militao sahada
Antonio Rüdiger kenardaydı..
İlk 20 dakikada Manchester City
Sağdan soldan saldırıyordu Real Madrid kalesine..
Erling Haaland'ın köşeye giden kafa vuruşlarını
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois kurtarırken;
Kyle Walker; John Stones; Rodri Hernandez
Jack Grealish ve Kevin De Bruyne Real Madrid kalesini yokladı
Kaleyi tutturamadılar..
Dakikalar 23'ü gösterirken
Real Madrid'in yumuşak karnı dediğimiz
Ve haftalardır gerçek yeri olmayan sol bekte görev yapan Eduardo Camavinga yerini boşalttı
Kevin De Bruyne'nin enfes pasında Bernardo Silva
Hafif sağ çaprazdan önünü boşaltıp soluyla çaktı
Etihad tribünleri çıldırdı..
Manchester City 1-0 öne geçti...
Golden hemen sonra Manchester City'de Erling Haaland kaleyi bulamazken;
Oyunda dengeyi sağlamaya çalışan Real Madrid'teyse Toni Kroos'un uzaklardan vuruşu
Manchester City kalesinin üst direğinde patlıyordu...
Ancak İngilizler tek golle yetinmeyecekti..
37'de Jack Grealish'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İlkay Gündoğan'ın vuruşu
Real Madrid savunmasında Eder Militao'dan döndü;
Seken topu kafayla tamamlayan Bernardo Silva
Kendisinin ve Manchester City'nin 2'nci golünü Real Madrid filelerine bıraktı..
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i adeta dondu kaldı...
Etihad tribünleri 2-0'ın coşkusunu yaşadı...
Golden sonra Bernardo Silva ile Manchester City 3'üncü golü aradı;
Kaleci Thibaut Courtois kurtardı...
İngilizler soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti..
İkinci yarıda Real Madrid'te
David Alaba'nın serbest vuruşunda
Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana
"BEN BURADAYIM" dedi;
Güzel bir hamleyle topu kornere çeldi..
Manchester City'deyse Jack Grealish'in sol çaprazdan cılız vuruşunu
Kaleci Thibaut Courtois kolaylıkla önledi...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti
70'te orta sahanın 2 önemli ismi Toni Kroos ve Luka Modric'i kenara alıp
Stoper Antonio Rüdiger ve orta sahaya Marco Asensio'yu sahaya sürerken
Bu değişiklklerden hemen sonra Manchester City'de
İlkay Gündoğan'ın enfes pasında Erling Haaland
Bu kez sol çaprazdan az kullandığı sağ ayağıyla denedi;
Kaleci Thibaut Courtois yine kalesinde devleşerek ayaklarıyla enfes kurtardı...
76'da Manchester United'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta
Manuel Akanji ile birlikte yükselen Real Madrid'in stoperi Eder Militao
Kendi kalesine vurdu
Manchester City 3-0'lık üstünlüğü yakaladı..
Adeta dağılan İspanyol Boğası Real Madrid;
Buna rağmen "Kuyruğu dik tutmaya" çalışıyordu...
82'de önce Karim Benzema;
Ardından da Dani Ceballos ile Manchester City kalesine geldiler..
Kaleci Ederson Santana ardı ardına gelen bu 2 vuruşu yakın mesafeden mükemmel kurtardı..
Manchester City durmuyordu..
Oyuna giren 3 futbolcudan Rijad Mahrez'in pasında
Phil Foden topla buluştu
Derinlemesine öyle enfes bir top attı ki
Julian Alvarez'e sadece topu içeri atmak kaldı...
Manchester City 4-0 kazandı;
İstanbul biletini kaptı..
Inter'e rakip oldu...
İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun kozlarını paylaşmasını izleyeceğiz..
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti;
İlk maçta Antonio Rüdiger mükemmel oynamışken
Stoper olarak neden Eder Militao'yu kullandı anlamadım..
İtalyan hoca'nın Davi Alaba ve Nacho Fernandez varken
Asıl yeri orta saha olan sol bekte oynattığı Eduardo Camavinga ısrarı
Real Madrid'i çökertti..
Ayrıca hem Toni Kroos; hem de Luca Modric'i kenara alırsanız
Böyle çuvallarsınız..
MATADOR Manchester City
BOĞA Real Madrid'i kanlar içinde bıraktı..
Real Madrid'in final macerası
Bir başka bahara kaldı..
Gururumuz İlkay Gündoğan başta olmak üzere
Pep Guardiola ve öğrencilerini kutluyor;
Inter karşısında başarılar diliyorum...