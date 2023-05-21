Metabolizmayı çalıştıran Matcha çayı son zamanlarda trend haline geldi. Japonya’da yetiştirilen Matcha son zamanlarda sık tercih edilen çaylardandır. Peki, matcha çayı nasıl hazırlanır? Matcha çayının faydaları neler?

MATCHA NEDİR?

Matcha, yeşil çayın kraliçesi olarak bilinen ve günümüzde gittikçe popülerleşen bir Japon çayı. Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Matcha parlak yeşil renkli toz kıvamındadır, yeşil çay gibi demlenmez ve rengi çay gibi değildir. Toz, chasen adı verilen özel bir bambu alet kullanarak su ile çırpılır ve köpüklü bir içecek edilir. Demlenmeden içilir.

Matchanın özellikle metabolizmayı en hızlandıran içerecek olması onu özel kılıyor. Özellikle karın ve göbek bölgesinin erimesine yardımcı olur, enerjiyi yükseltir, bağışıklık sistemini yükseltir, toksinlerden arındırır, hücre yenilenmesine yardımcı olur, sindirim sistemine yardımcı olur, cilt gençleştirici etkisi vardır, depresyon tedavisinde kullanılır.

Matcha, yeşil çayın toz hali aslında. Ancak yeşil çaydan daha etkili. Yeşil çay, dünyanın her yerinde yetişirken, Matcha yalnızca Japonya'da yetiştirilebilmekte. Zen Budist rahipleri kullandığı matcha çayı, Japon Çay seremonilerinin de baş tacı.

MATCHA NEYDEN ÜRETİLMEKTEDİR?

Matcha çayının iki türü vardır. Bunlar; usucha ve koicha. Koicha, 30 yaşından büyük olan bitkilerin ilk hasatından elde edilirken, Usucha ise 30 yaşından daha küçük olan bitkilerin yapraklarından elde edilir. İki türün de etkisi ve özellikleri farklıdır.

MATCHA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir bardak suyun için 1-2 çay kaşığı Matcha ekleyin. Ardından köpürene kadar karıştırın.

Toz halindeyken yemeklerine aroma katmak ya da Smoothielerinizin etkisini güçlendirmek için de kullanabilirsiniz.