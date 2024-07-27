Matematik dahisi köpek. 4 işlemi yapıyor zekasıyla şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Matematik dahisi köpek. 4 işlemi yapıyor zekasıyla şaşırttı

Amerikalı bir adam köpeğini eğitti. Cockapoo cinsi bir köpek, sahibinin öğrettiği toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerikalı bir adam, Cockapoo cinsi köpeğine matematik öğretti. Köpek, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan matematiğin dört temel işlemini yaptı. Bu anlar kameraya kaydedildi. Sosyal Medyada yayınlanan görüntüler viral oldu.

Sahibi tarafından videoya kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve köpek matematik dahisi olduğu konusunda esprili yorumlar yapıldı.

Sahibi köpeği ilk önce 3 ile 4'ü toplamasını istedi. Köpek soruya sahibinin omzuna 7 kez vurarak, cevap verdi. İkinci sorude ise köpekten 9'dan 6'yı çıkarmasını istedi. Yanıt üçtü ve köpek sahibinin omzuna üç kez vurarak, soruya yanıt verdi. Üçüncü soruda ise 2 ile 3'ü çarpmasını istedi. Köpek bu soruya da kısa sürede sahibinin omzuna 6 kez vurarak, cevap verdi. Son soruda ise sahibi köpekten 8'i 4'e bölmesini istedi. Bu soru da kısa sürede yanıtlandı.

Küçük köpeğin işlemleri yaparken yüz ifadesi izleyenleri güldürdü.

kopek12.jpg

kopek556677.jpg

İlgili Haberler
Emekliler maaşınızdan olabilirsiniz. Sakın bu tuzağa düşmeyin
İndirim 500 bin TL'yi bulacak. Beklenen hamle geldi
Son Haberler
Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj Dünya
Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj
Ali Koç'tan flaş TFF açıklaması Spor
Ali Koç'tan flaş TFF açıklaması
Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı Magazin
Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı
Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek Gündem
Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek
Ağabeyini öldürüp annesini ağır yaralayan pazarcı tutuklandı Gündem
Ağabeyini öldürüp annesini ağır yaralayan pazarcı tutuklandı
Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL Yerel Haberler
Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL
Milli takıma forma yerine pijama giydirdiler Spor
Milli takıma forma yerine pijama giydirdiler