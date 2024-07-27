Matematik dahisi köpek. 4 işlemi yapıyor zekasıyla şaşırttı

Amerikalı bir adam, Cockapoo cinsi köpeğine matematik öğretti. Köpek, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan matematiğin dört temel işlemini yaptı. Bu anlar kameraya kaydedildi. Sosyal Medyada yayınlanan görüntüler viral oldu.

Sahibi tarafından videoya kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve köpek matematik dahisi olduğu konusunda esprili yorumlar yapıldı.

Sahibi köpeği ilk önce 3 ile 4'ü toplamasını istedi. Köpek soruya sahibinin omzuna 7 kez vurarak, cevap verdi. İkinci sorude ise köpekten 9'dan 6'yı çıkarmasını istedi. Yanıt üçtü ve köpek sahibinin omzuna üç kez vurarak, soruya yanıt verdi. Üçüncü soruda ise 2 ile 3'ü çarpmasını istedi. Köpek bu soruya da kısa sürede sahibinin omzuna 6 kez vurarak, cevap verdi. Son soruda ise sahibi köpekten 8'i 4'e bölmesini istedi. Bu soru da kısa sürede yanıtlandı.

Küçük köpeğin işlemleri yaparken yüz ifadesi izleyenleri güldürdü.