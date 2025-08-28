Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) matematik öğretmenlerine yönelik dikkat çekici bir eğitim programı başladı. ASÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Belma Türker Biber yürütücülüğünde hazırlanan “Sahnede Matematik: Yaratıcı Drama ile Dersleri Canlandır” başlıklı proje kapsamında Aksaray ve ilçelerinde görev yapan matematik öğretmenleri, derslerini yaratıcı drama yöntemleriyle zenginleştirmeyi öğreniyor.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje, öğretmenlere özgün bir mesleki gelişim fırsatı sunuyor. Eğitimlerin yürütüldüğü ASÜ Eğitim Fakültesi’nde, Prof. Dr. Abdullah Aydın da TÜBİTAK proje izleyicisi olarak sürece eşlik ediyor.

UYGULAMALI EĞİTİMLER İLE ETKİLEŞİMLİ DERSLER

25 Ağustos’ta başlayan ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan programda öğretmenler, yaratıcı dramayı matematik derslerinde bir öğretim yöntemi olarak uygulamalı şekilde deneyimliyor. Eğitimlerde, katılımcılara öğrenci merkezli, etkileşimli ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen ders ortamları oluşturmanın yolları öğretiliyor.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF

Proje, matematik derslerini sadece sayılara ve formüllere dayalı klasik yöntemlerle değil, aynı zamanda oyun, rol yapma, canlandırma ve etkileşimli etkinliklerle zenginleştirmeyi hedefliyor. Böylece öğretmenler, öğrencilere matematiği daha anlaşılır, eğlenceli ve kalıcı bir biçimde aktarma fırsatı bulacak.

Dr. Belma Türker Biber, projenin amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Matematik, çoğu öğrenci için soyut ve zor bir ders olarak görülüyor. Biz bu algıyı değiştirmek ve matematiği sınıf ortamında daha canlı, eğlenceli ve anlaşılır kılmak istiyoruz. Yaratıcı drama bu noktada öğretmenlerimize güçlü bir yöntem sunuyor” dedi.

EĞİTİMLER ÖĞRETMENLERE YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Katılımcı öğretmenler de eğitimlerin, sınıf içi uygulamalara doğrudan yansıyacak yenilikçi kazanımlar sağladığını belirtiyor. Yaratıcı drama temelli etkinliklerin, öğrencilerin derse katılımını artıracağı, matematiksel kavramların daha somut ve kolay anlaşılır hâle geleceği ifade ediliyor.

EĞİTİMLER 31 AĞUSTOS’TA TAMAMLANACAK

ASÜ Eğitim Fakültesi’nde yürütülen eğitimler 31 Ağustos’ta sona erecek. Proje sonunda öğretmenlerin, öğrenci merkezli ve etkileşimli matematik dersleri tasarlama konusunda yetkinleşmeleri hedefleniyor.