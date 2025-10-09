Sanatçı Çelik Erişçi, yeni sezon öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla imaj değişikliğini takipçilerine tanıttı.
Matrix gibi döndü! İşte Çelik 2025
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Çelik, uzun süren sessizliğini yepyeni bir imajla bozdu. 59 yaşındaki ünlü sanatçının bu yeni görünümü Keanu Reeves'in sinema dünyasına damga vuran Matrix film serisindeki başrol karakteri Neo'nun görünümünü akıllara getirdi.Hande Karacan
Yeni görünümünü sergilediği fotoğraf çekimlerini beğeniye sunan Çelik, bu süreçte tüm ekip arkadaşlarının desteğini aldığını belirterek onlara teşekkür etti.
Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla etkileşime geçmek için paylaşımına "Fotoğrafları nasıl buldunuz?" sorusunu ekledi.
Aylardır hazırlığını titizlikle sürdürdüğümüz “Bu Şehirde ÇELİK” senfonik konserimiz 15 Kasım’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde! Biletlerinizi bubilet’ten hemen alabilirsiniz. ✋🏻🤩😎— Çelik Erişçi (@celikerisci) October 2, 2025
🎥 @654istanbul#istanbul #celikerisci #hercai #buşehirde #symphonic pic.twitter.com/y0VlLmaQis
İZEL-ÇELİK-ERCAN YILLARI VE DAĞILMA SÜRECİ
Çelik, son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki programında, kurucusu olduğu efsanevi grup İzel-Çelik-Ercan'ın tarihine ve ayrılık süreçlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Çelik, üçlü arasındaki eski gerilimleri şu sözlerle anlatmıştı:
“Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim. Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye.”
Armağan Çağlayan'ın, "Aynı şeyi yapacaksınız. Aynı şeyden para kazanacaksınız. Kimin A1 olduğunun ne önemi var?" sorusuna ise Çelik, ayrılığın temel nedeninin telif gelirlerinin yol açtığı ekonomik çekişmeler olduğunu vurguladı:
“Kimin şarkısını söylerseniz telifi o alır. Sen az konuş. Sen onu de, bunu de derken biz ayrıldık. Kendi yolumuzda da çok güzel gittik. O da ayrı mesele. Ama bence müthiş bir grup. Bence hep bir arada kalmalıydık. O zamanki tavrımızı yanlış buluyorum ben. Yani beraber yürümeliydik biz bütün yolu.”
"MAL GİBİ KALDIK SAHNEDE"
Grubun 31 yıl sonra gerçekleşen yeniden birleşmesinin ardından yaşananları da anımsatan Çelik, bu sefer İzel'in ayrılığını şöyle aktardı:
“Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum.”
Çelik, İzel'in bu hareketini onaylamadığını şu benzetmeyle ifade etti: "Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz kaldık sahnede."
Tüm anlaşmazlıklara rağmen İzel'le küslük yaşamadığını belirten Çelik, dostluklarının önemini şu sözlerle yineledi:
“Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin, bugün 'Çelik koş' dediğinde ben koşarım ona.”
İZEL-ÇELİK-ERCAN
1991’de kurulan ve 1993’te dağılan İzel Çelikay, Ahmet Çelik ve Ercan Saatçi’den oluşan İzel-Çelik-Ercan, "Kavaklar", "Şinanay" gibi hitlerle Türk popuna damga vurmuştu. Grup, 2022'deki kısa süreli birleşmenin ardından tekrar ayrılmıştı.
MATRIX FİLM SERİSİ
Matrix, 1999 yılında vizyona giren ve sinema tarihinde çığır açan bir bilim kurgu filmi klasiğidir. Lilly ve Lana Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetilen bu yapımın başrollerinde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne ve Hugo Weaving gibi usta isimler yer almıştır.
Matrix, "The Matrix" ile başlayan ve kendisini izleyen üç devam filmiyle büyüyen, dört uzun metrajlı filmden oluşan bir Amerikan siberpunk medya serisidir. Serinin devam filmleri sırasıyla The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions ve The Matrix Resurrections'tır.
Serinin ilk üç filmi bizzat Wachowski kardeşler tarafından yazılmış ve yönetilmiş; yapımcılığını ise Joel Silver üstlenmiştir.