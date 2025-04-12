Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme!

Mezarına saldırıların ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı çevresinde gece görüşüne sahip güvenlik kamerası yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı çevresinde gece görüşüne sahip güvenlik kamerası yerleştirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

İBB, 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına yönelik saldırı sonrasında Osmaniye Mezarlığı’nda güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda, akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında devriye amaçlı 2 güvenlik görevlisi görevlendirildi.

Ayrıca, Minguzzi’nin mezar yerini görecek açıda, gece görüşüne sahip güvenlik kamerası da yerleştirildi.

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