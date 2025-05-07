Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! İki çocuk şüpheli adliyeye götürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! İki çocuk şüpheli adliyeye götürüldü

Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi soruşturmasında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarında 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanarak öldürmesinin ardından açılan dava kapsamında gözaltılar sürüyor.

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan yaşları 18’den küçük olan M.A.D.ve A.Ö. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

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