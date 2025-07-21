Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden sessiz çığlık: Oturma eylemi yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden sessiz çığlık: Oturma eylemi yapıyor

Kadıköy'de canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oturma eylemi yapmaya başladı.

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

OTURMA EYLEMİ YAPMAYA BAŞLADI

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.

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