Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürüldü.Türkiye gündeminde geniş yer tutan olayın davası bugün başladı. Davanın ilk duruşmasında 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebi görülüyor.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Kadıköy'de saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayet davasının bugünkü ilk duruşması öncesi, mezarı tahrip edildi.

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet'in Bahçelievler'de bulunan mezarının tahrip edildiğini söyleyerek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm" dedi.

AİLEYE ÖLÜM TEHDİDİ

Minguzzi ailesinin avukatı Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aileye yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldıklarını belirterek, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi’nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm, incelemeler yapılıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün başladı. Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için Anadolu Adalet Sarayı'na gittiler.

İBB MEZARI YENİDEN DÜZENLEDİ

Davanın ilk duruşma öncesinde şoke edici bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırı düzenlendiği ve mezar alanının tahrip olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, tahrip edilen mezarı yeniden düzenledi. Yapılan açıklamada, "İncelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilgili mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülmüştür'' ifadeleri kullanıldı.

DAVA ERTELENDİ

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün 10'da başladı. Dava 8 Mayıs'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.