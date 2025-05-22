Mattia Ahmet ve kaykayı Edirne’de duvara resmedildi!

Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir istinat duvarına çizmeye başladı.

Hatai Abdullayev, o anları resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini de duvara resmetmişti.