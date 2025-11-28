Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul'daki çeşitli temaslarının ardından bugün Bursa'nın İznik ilçesinde Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen törene katıldı.

PAPA, MİNGUZZİ AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Vatikan Devlet Başkanı'nın, Kadıköy'de, bıçaklanarak vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşeceği öğrenildi.

Görüşmeyi Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

PAZAR GÜN GÖRÜŞECEKLER

Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı şu şekilde:

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir.