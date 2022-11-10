Maun suresi namazda okunan surelerden biridir. Kuran-ı Kerimde önemli bir yeri olan Maun suresini bilmek ve okumak çok önemlidir. Faziletli surelerden olan Maun Suresi nasıl okunur? Maun Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Maun suresi 7 ayet olarak Mekke döneminde inmiştir. Ma'un kelime anlamı olarak yardım ve zekat olarak anlamına gelir. Her ayetin önemli bir anlamı vardır. Bu nedenle Arapçadan okurken Türkçe mealine bakmak surenin anlaşılabilmesi açısından büyük bir önem taşır. Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. Suresidir.

Tekasür Suresi'nden sonra gelir ve Mekke indirildiği düşünülmektedir. Sure ismini son ayette yer alan Ma'un kelimesinden alır. Kur'an'da 30. Cüz içerisinde yer alan bir suredir. 602. Sayfada yer alır.

MAUN SURESİ NASIL OKUNUR?

E raeytellezi yükezzibü bid din

Fe zalikellezi yedu'ul yetim

Ve la yehuddu ala taamil miskin

Fe veylün lil müsallin

Ellezine hüm an salatihim sahun

Ellezine hüm yüraun

Ve yemneunel maun

MAUN SURESİ ANLAMI

Dini yalanlayanı gördün mü?

İşte o, yetimi itip kakar;

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki;

Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

Onlar gösteriş yapanlardır,

Ve hayra da mani olurlar.

MAUN SURESİ KONUSU

Maun Sûresinde, biri Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.

MAUN SURESİ NAMAZDA NEREDE OKUNUR?

Maun suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. Bu nedenle, tüm namazlarda okunabildiği gibi normal zamanda da okunması tavsiye edilir. Okunması için herhangi özel bir zaman veya mekân sınırlaması yoktur.

MAUN SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

Maun suresini gün içerisinde okumanın faydaları ve yararları olduğuna inanılır.

Sıkıntılarından arınmak isteyenler Maun suresini okuyabilir.

Maun Suresini okumaya devam eden insanın vicdan ve merhamet duyguları artar. Yüce Allah’ın izniyle namaza devam etmesi kendisine kolay gelir.

Bu surenin çocuğun üzerine okunması, Allah'ın izniyle onu her türlü afet ve tehlikelerden korur.

Maun suresini evinde ve işyerinde okuyan kimsenin evi ile işyeri Allah'ın izniyle kaza ve beladan korunur.

MAUN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Maun suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Maun suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

MAUN SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Maun suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.