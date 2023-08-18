Namazda ve günlük hayatta da okunan Maun suresinin pek çok fazileti bulunmaktadır. Maun Suresi yoksul ve ezilen Müslümanlar için indirilen bir sure olup anlamı da bu doğrultudadır. Peki, Maun suresi nasıl okunur? Maun suresi anlamı ve faziletleri nedir?

Maun Suresi, adını son ayetlerde geçen ve yardım anlamına gelen maun kelimesinden almıştır. 7 ayetten oluştuğu için kolay ezberlenebilmekte, namaz esnasında ve günlük hayatta rahatlıkla okunabilmektedir.

Maun suresi Kur’an-ı Kerim’de 108. sırada bulunmaktadır.

Maun Suresi yoksul ve ezilen Müslümanlar için indirilen bir suredir, anlamı da bu doğrultudadır. Zekat vermeyen, yardımsever olmayan kişiler için bir uyarı anlamını taşımaktadır. Yoksulları doyurmak gerektiğini, yetimleri korumak gerektiğini anlatır.

İslamiyet’in yalan olduğunu söyleyen kişilerin bulunduğunu söyleyen Maun Suresi, namaz kılarken gösteriş yapanları da anlatmaktadır. Allah’ın her şeyi bildiğini, güçlü ve kudretli olduğunu anlatmaktadır. Allah’ın sevgisini kazanmak için doğru yolda ilerlenmesi gerektiğini gösterir.

MAUN SURESİ OKUNUŞU

‘’Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.’’

MAUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

‘’Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, yetimi itip kakar.

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.

4- Şu namaz kılanların vay haline!

5- Onlar namazlarından gafildirler.

6- Onlar gösteriş yaparlar.

7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.''

MAUN DUASI FAZİLETLERİ NEDİR?

Maun suresi faziletleri olarak şunlar söylenmektedir:

- Maun suresi 41 kez okunursa Hz. Muhammed’i rüyasında görebilir.

- Zor zamanlarda okumak işlerin kolaylaşmasını sağlar. Sıkıntılardan kurtulmayı sağlar.

- Kötü kişilerin emellerine ulaşmasını engeller.

- Konuşmaya başlamadan önce okunursa, konuşma değer görür.

- Evde eşyaların kırılmaması için işlere başlanmadan önce 3 kez okunması gerekir.

- Saygı duyulmak istenen kişilerin okunması gerekir. Çevresinde bir sorun olmamasına rağmen sevilmeyen kişilerin okuması halinde, çok sevilen biri olurlar.

- Eğer sureyi okuyarak zekat verilirse, Allah o kişinin günahlarını affeder. Allah’a yakın olmayı sağlar.