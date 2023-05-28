Mauricio Pochettino Chelsea'de

Bu sezon çalkantılı bir sezon yaşayan Chelsea'nın yeni teknik direktörü Arjantinli tecrübeli teknik adam Pochettino ile anlaştı.

Mauricio Pochettino Chelsea'de

Sezona Tuchel ile başlayan sonra Graham Potter ve daha sonra da Lampard ile sezonu tamamlamaya yakın olan Chelsea, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı.

AÇIKLAMA YAPILACAK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra ekibi, sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocaya resmi imzayı attırdı. Pochettino, Chelsea kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı daha önce Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

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