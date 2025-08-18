Mauritius’un dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı

Mauritius’un dış ticaret açığı Haziran 2025’te 19,1 milyar Mauritius Rupisi (MUR) ile son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde açık 16,4 milyar MUR seviyesindeydi. Ülkenin ihracatı geçen yıla göre yüzde 10,4 azalarak 9,3 milyar MUR’a düştü.

İHRACATTA SERT DÜŞÜŞLER

İhracattaki gerileme, özellikle ham maddelerde yüzde 45,5, mamul ürünlerde yüzde 23,6 ve kimyasallar ile ilgili ürünlerde yüzde 12,9 oranında oldu. Bu düşüş, Mauritius ekonomisi için ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

ABD’YE İHRACATTA SÜRPRİZ ARTIŞ

Genel düşüşe rağmen, ABD’ye yapılan ihracat yüzde 40 artış gösterdi. Bu artış, ABD’nin Mauritus mallarına uygulayacağı yüzde 40’lık karşılıklı gümrük vergisine hazırlık kapsamında gerçekleştirildi. ABD, Mauritius’un toplam ihracatının yüzde 13,1’ini oluşturuyor. Diğer önemli ihracat pazarlarında ise düşüşler kaydedildi: Madagaskar yüzde 28,9, İngiltere yüzde 23,4 ve Fransa yüzde 14,2 oranında daha az mal aldı.

İTHALAT ARTIŞI AÇIĞI DERİNLEŞTİRDİ

Mauritius’un ithalatı ise Haziran ayında yüzde 7,8 artarak 28,4 milyar MUR’a yükseldi. Bu yükselişte gıda ve canlı hayvan alımlarındaki yüzde 34,2’lik artış ile ulaştırma ekipmanlarındaki yüzde 20,6’lık artış etkili oldu.

BAE BAŞLICA TEDARİKÇİ KONUMUNDA

İthalatta en yüksek artış Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) kaynaklandı; BAE’den ithalat yüzde 54,3 artarak ülkenin toplam ithalat payının yüzde 16,5’ini oluşturdu. Madagaskar’dan ithalat yüzde 30,4, Güney Afrika’dan ise yüzde 15,9 arttı.

EKONOMİK ANALİZ VE BEKLENTİLER

Ekonomistler, Mauritius’un dış ticaret açığındaki bu yükselişin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Özellikle ihracattaki daralmanın uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. İthalatta BAE ve Afrika kıtasındaki ülkelerle artan ticaret ise cari açığın yönetilmesinde kritik rol oynayacak.