Mauro Icardi adli psikologla görüştü! Karar birkaç haftaya belli olacak

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kızlarının velayeti için açılan davada çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaya katıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi duruşmaya adli bir psikolog ile gitti.

ÇOCUKLARIN TÜRKİYE'DE KALMASINI İSTEDİ

Ünlü futbolcu, kızlarının kendisiyle yaşamasını istediğini savundu. Öte yandan Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın çocuklarına sağlıklı bir yaşam sunamayacağı yönünde beyanda bulunduğu iddia edildi.

WANDA NARA UZUN SÜRELİ AYRILIĞI İSTEMEDİ

Icardi ile boşanmasının ardından Arjantin'de nafaka davası da açan Wanda Nara'nın, çocuklarından uzun süreli ayrı kalmayı kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

KARAR BİRKAÇ HAFTAYA ÇIKACAK

Duruşmada konuşulan tüm detaylar açıklanmasa da, yapılacak psikolojik değerlendirmenin nihai karar için belirleyici olacağı ifade edildi. Arjantin basını, mahkemenin birkaç hafta içinde vereceği kararın çocukların geleceğini yeniden şekillendireceğini ve sürecin Arjantin'deki mahkeme tarafından da yakından takip edildiğini yazdı.