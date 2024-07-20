Mauro Icardi bitkisel hayatta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi bitkisel hayatta

Wanda Nara'nın ayrılık haberiyle hayata küsen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ruh halini açıkça ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara’dan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, aşk acısı çekiyor.

Arjantin basını, Icardi’nin bu ayrılığın ardından depresyona girdiğini ve 7 kilo verdiğini iddia ediyor.

İzin gününde evinin havuzuna giren Icardi’nin çektiği fotoğraflarda asık bir surat ifadesi dikkat çekti. Yıldız futbolcunun moralinin oldukça bozuk olduğu, adeta hayata küstüğü belirtiliyor.

Galatasaray’ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almayan Icardi’nin, 24 Temmuz’da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında sahada olması bekleniyor.

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