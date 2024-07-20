Mauro Icardi bitkisel hayatta

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara’dan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, aşk acısı çekiyor.

Arjantin basını, Icardi’nin bu ayrılığın ardından depresyona girdiğini ve 7 kilo verdiğini iddia ediyor.

İzin gününde evinin havuzuna giren Icardi’nin çektiği fotoğraflarda asık bir surat ifadesi dikkat çekti. Yıldız futbolcunun moralinin oldukça bozuk olduğu, adeta hayata küstüğü belirtiliyor.

Galatasaray’ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almayan Icardi’nin, 24 Temmuz’da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında sahada olması bekleniyor.