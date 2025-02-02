Mauro Icardi, Florya'da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mauro Icardi, Florya'da

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi uzun bir süre sonra Florya'ya gelerek antrenmanı izledi.

Dün İstanbul’a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımı ziyaret etti. Okan Buruk'la bir süre konuşan Icardi arkadaşlarıyla görüşerek çalışmayı izledi.

GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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