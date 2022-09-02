Yılın transferi bitti: Mauro Icardi Galatasaray’da

Kadrosuna Dries Mertens ve Haris Seferovic gibi hücumcuları katan Aslan, bir forvet transferinde daha mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 29 yaşındaki Icardi transferini bitirdi.

Gazeteci Eran Süzgün, Twitter hesabından, “Mauro İcardi, Galatasaray’a hayırlı olsun.” dedi ve “Galatasaray, PSG ve Arjantinli oyuncuyla anlaşma sağladı.” paylaşımını yaptı.

ICARDI’NİN EŞİ WANDA İSTANBUL’A HAYRAN KALDI

Bir diğer gazeteci Ali Naci Küçük de Icardi için “Geliyor gelmekte olan” ifadesini kullanırken, “Villası dahi hazırlandı… Kuruçeşme’de hayran kaldıkları 2 gün geçirdiler… Icardi’nin eşi Wanda Nara İstanbul’a hayran kaldı.” dedi.