Mauro Icardi geri dönüyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle formasından uzak kaldığı dönemde Süper Lig'de oynanan maçlarda ilk 11'de başlayan Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncu, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi mücadelesinde yeniden kulübeye dönüyor.

Galatasaray, Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisine gözünü çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in yokluğunda ligde forma verdiği Mauro Icardi'yi derbide hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öne sürüldü.

Cimbom'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, Liverpool maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Okan Buruk'un derbiye de Osimhen ile başlamayı ve Mauro Icardi'yi derbinin gidişatına göre sahaya sürmeyi düşündüğü aktarıldı.

Victor Osimhen'in yokluğunda ligde Galatasaray'ı sırtlayan Arjantinli, Süper Lig'de bu sezon 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

