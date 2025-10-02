Mauro Icardi geri dönüyor!

Galatasaray, Liverpool maçının ardından Beşiktaş derbisine gözünü çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in yokluğunda ligde forma verdiği Mauro Icardi'yi derbide hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öne sürüldü.

Cimbom'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, Liverpool maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Okan Buruk'un derbiye de Osimhen ile başlamayı ve Mauro Icardi'yi derbinin gidişatına göre sahaya sürmeyi düşündüğü aktarıldı.

Victor Osimhen'in yokluğunda ligde Galatasaray'ı sırtlayan Arjantinli, Süper Lig'de bu sezon 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

