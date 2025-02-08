Mauro İcardi hakkında bomba bir iddia atıldı! Ünlü model sessizliğini bozdu

Mauro İcardi ile China Suarez hakkında paylaşımlarından dolayı ortaya bir iddia atıldı.

İddiaya göre, İcardi'nin model, oyuncu ve şarkıcı China Suarez’i Wanda Nara’yı kıskandırmak için tuttuğu öne sürüldü. Konuşmalara cevap vermeyen China Suarez, sessizliğini bozdu.

Bir süre önce China Suarez, Mauro İcardi ile birlikte İstanbul'a gelmişti. Önceki gün özel uçakla Arjantin’e döndü.

Suarez, iddiaları ti’ye alarak cevap verdi.

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Arjantinli yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Icardi’ye “Maaşımı öde” diye seslendi. Futbolcu da kese kâğıdından para çıkarır gibi yaparak espriye dâhil oldu.

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Mauro Icardi kese kâğıdından para çıkarır gibi poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.