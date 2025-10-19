Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu takımlardan biri de Uruguay temsilcisi Penarol'dü.

Öte yandan Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Mauro Icardi iddialarına dair net açıklamalar yaptı. DSports'a konuşan Ruglio, iddiaları yalanladı.

İşte Ruglio'nun konu ile ilgili sözleri;

Söze "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana mektup yazarak bu konuyu sordu" diyerek giren başkan, "Henüz bir şey duymadım. İddiaların nereden çıktığını bilmiyorum ama sosyal medyada artık beni şaşırtan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Ruglio sözlerini "Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) de ilgi gösterdiğini sanmıyorum" diyerek tamamladı.