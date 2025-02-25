Mauro Icardi kar maskesi takarak sevgilisi ile İstanbul'u gezdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Mauro Icardi'ye, sevgilisi China Suarez eşlik etti.

Derbide sahaya inerek taraftarı selamlayan Icardi bugün sevgilisi ile İstanbul turu yaptı.

Sultanahmet, Ayasofya ve Eminönü gezisi yapan Icardi, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Icardi'nin İstanbul'da daha rahat gezmek için yüzünü tamamen kapatan kar maskesi ile dolaşması ise dikkat çekti.

Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Icardi'ye takipçileri büyük ilgi gösterdi. Fotoğraflara yapılan yorumlarda bir takipçi "yanından Icardi geçiyor tanımıyorsun" dedi.