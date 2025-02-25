Mauro Icardi kar maskesi takarak sevgilisi ile İstanbul'u gezdi

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Mauro Icardi kar maskesi takarak sevgilisi ile İstanbul'u gezdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Mauro Icardi'yi, sevgilisi China Suarez yalnız bırakmadı. İki isim İstanbul'da tarihi yerleri gezerek o anları sosyal medyada paylaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Mauro Icardi'ye, sevgilisi China Suarez eşlik etti.

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Derbide sahaya inerek taraftarı selamlayan Icardi bugün sevgilisi ile İstanbul turu yaptı.

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Sultanahmet, Ayasofya ve Eminönü gezisi yapan Icardi, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Icardi'nin İstanbul'da daha rahat gezmek için yüzünü tamamen kapatan kar maskesi ile dolaşması ise dikkat çekti.

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Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Icardi'ye takipçileri büyük ilgi gösterdi. Fotoğraflara yapılan yorumlarda bir takipçi "yanından Icardi geçiyor tanımıyorsun" dedi.

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