Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı

Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorken Çizme'den beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Romelu Lukaku'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı santrfor transferi kararı alan Napoli, Mauro Icardi'yi listesinin üst sıralarına yazmıştı.

32 yaşındaki golcünün İtalya'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarılırken yaşanan o gelişme, Galatasaray cephesine rahat bir nefes aldırdı.

MAURO ICARDI'DEN VAZGEÇTİLER!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Icardi ile birlikte listesine yazmış olduğu Rasmus Hojlund ile anlaşmanın eşiğine geldiği için alternatifleri rafa kaldırdı. Bu doğrultuda Antonio Conte'nin ekibi, yıldız oyuncu için yaptığıgörüşmelerde son aşamaya geldi.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile tamamlanacak transferin maliyetinin 45 milyon euro olması bekleniyor.

